مدير الخدمات الطبية يكرم عاملا وجد مبلغا ماليا وقام بتسليمه

الوكيل الاخباري - كرّم مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف جمال زريقات عامل تدبير منزلي وجد مبلغا ماليا بقيمة 1000 دينار وقام بتسليمه والإبلاغ عنه على الفور.

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وقال العميد الطبيب زريقات الأربعاء، إنه تم تكريم العامل لأمانته وصدقه وحبه للوطن والمؤسسة التي يعمل بها، مثمنا الجهود التي يقوم بها عمال التدبير المنزلي.



وبحسب بيان الخدمات الطبية الملكية، جاء تكريم العامل “انسجاماً مع رسائل جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه وكونه أول المبادرين بتكريم هذه الفئة احتراماً وتقديراً للجهد الكبير الذي تبذله في سبيل خدمة الوطن”.



