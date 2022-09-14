مدير الدفاع المدني : لن نغادر موقع انهيار بناية اللويبدة قبل اخلاء اخر شخص

الوكيل الاخباري - أكّد مدير الدفاع المدني، العميد حاتم جابر، الاربعاء، إنّ فرق البحث والإنقاذ لن تغادر موقع انهيار البناية السكنية في منطقة اللويبدة في وسط العاصمة عمّان، قبل اخلاء اخر إصابة تحت الانقاض.



وقال العميد جابر، خلال مؤتمر صحفي من موقع انهيار البناية، إنّ فرق البحث والإنقاذ مستمرة في عملها، وتتعامل مع البحث بحذر؛ لأن وضع المبنى خطير وغير مستقر.



وأضاف من موقع الانهيار انه وفقا للمعدات وكلاب K9 يحتمل وجود أشخاص محاصرين تعمل فرق البحث والانقاذ للوصول إليهم لاخراجهم.

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