الأربعاء 24-08-2022
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تربية الطيبة والوسطية تناقش تطبيق البرنامج العلاجي لدعم تعلم الطلبة
مدير الدفاع المدني: ننجز معاملات المستثمرين خلال يومي عمل
السلطة الفلسطينية تتطلع للحصول من الأردن على نحو 20% من حاجة الضفة الغربية من الكهرباء
العثور على مواطن متوفياً داخل مركبته في اربد
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