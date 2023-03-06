مدير الدفاع المدني يكرم فريق من المسعفين لإنقاذهم طفل في البلقاء

الوكيل الإخباري - مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة كرّم مدير الدفاع المدني العميد المهندس حاتم يعقوب جابر فريق من المسعفين المتخصصين في مديرية دفاع مدني البلقاء لقيامهم بإنقاذ طفل كان يعاني من فقدان للنبض والتنفس أثر انسداد مجرى التنفس.

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وأكد العميد المهندس حاتم يعقوب جابر أن هذا العمل الدؤوب والمعطاء هو تجسيد حقيقي لتوجيهات جلالة قائدنا الأعلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الهادفة إلى توفير أعلى درجات السلامة والأمان لأبناء الوطن ونموذج حقيقي للأدوار التي تقوم بها مرتبات الدفاع المدني بشتى صنوفها .



وأعرب المكرمون على أن هذه اللفتة الكريمة من قيادة جهاز الامن العام إنما هي حافز لهم في بذل المزيد من العمل المخلص والدؤوب في تقديم المساعدة والعون لمن يحتاجها .

