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الكشف عن الوضع الصحي للطفلة التي تم انقاذها باللويبدة

الأربعاء، 14-09-2022 09:17 م

مدير الدفاع المدني يكشف عن معجزة من الله حدثت باللويبدة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشف مدير الدفاع المدني العميد المهندس حاتم جابر، عن "معجزة من الله سبحانه وتعالى" حدثت في موقع العمارة المنهارة بمنطقة اللويبدة .

 وبالتفاصيل قال جابر في تصريحات صحفية أن فرق الانقاذ تمكنت من إنقاذ رضيع - 5 أشهر - وهو ما زال على قيد الحياة، ما يمنحنا التفاؤل في عمليات البحث.

ونوه إلى أن الفرق تفترض أن المحاصرين لا زالوا على قيد الحياة لذا لا نريد هز المبنى، موضحا أن الرضيع كان في ردم والتهوية موجودة .. ،"معجزة من الله سبحانه وتعالى" ، وفق جابر .

مديرية الأمن العام، قالت في بيان مقتضب، "بحمد الله فرق الإنقاذ تعثر على طفل عمره أقل من عام وعلى قيد الحياة وتم عمل الإسعافات الأولية له ونقله بواسطة سيارة الإسعاف للمستشفى".

وفي وقت سابق روى خالد الكردي جد الطفلة الرضيعة ملاك (5 شهور) التي تم انقاذها من تحت أنقاض مبنى اللويبدة تفاصيل الحادثة.

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وقال الكردي في تصريحات لـ"الوكيل الإخباري"، إن والدتها وضعتها عند صديقتها لأنها موظفة في احدى الشركات، لافتا إلى أنها ليست حضانة بل هي صديقة لابنته التي تعمل وتترك طفلتها باستمرار عندها خلال تواجدها في العمل.

وأضاف أنه تم إعلامه من كوادر الإنقاذ المتواجدة في موقع الانهيار بوجود صوت طفل تحت الأنقاض دون أي تفاصيل أخرى.

 

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