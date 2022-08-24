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مدير الشؤون الإدارية والقوى البشرية يتفقد مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري

وفيات الأربعاء 24-8-2022

الأربعاء، 24-08-2022 09:12 ص

مدير الشؤون الإدارية والقوى البشرية يتفقد مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري

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الوكيل الاخباري- تفقد مدير الشؤون الإداريه والقوى البشرية في الخدمات الطبية الملكية العميد الركن خالد الخالدي، مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري، وكان في استقباله مدير المستشفى العقيد الطبيب رائد العكايلة.

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واستمع العميد الركن الخالدي لإيجاز قدمه مدير المستشفى، عن اخر التطورات والإنجازات في جميع أقسام المستشفى، والاحتياجات التي تساهم بتطوير خطة العمل في كافة الأقسام.


وجال العميد الركن الخالدي في مختلف اقسام المستشفى واطلع على واقع الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكداً على ضرورة الإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة وتحسين الأداء.


وتأتي هذه الجوله التفقدية ضمن البرنامج الدوري للخدمات الطبية الملكية للوقوف على كل ما هو جديد من ناحية التجهيزات، ومواكبة آخر التطورات والمستجدات في كافة المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية.

 

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