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الإثنين، 27-05-2024 03:55 م

مدير الشؤون الفلسطينية يبحث مع خبراء يابانيين تداعيات الحرب على غزة

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الوكيل الإخباري - بحث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، مع خبراء يابانيين، اليوم الاثنين، تداعيات الحرب على غزة واللاجئين الفلسطينيين وتأثيرها على المنطقة.

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كما بحث الطرفان آليات الاستثمار السياحي في الأردن، من أجل توفير فرص العمل والتقليل من نسبة البطالة، مستعرضا طبيعة عمل الدائرة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين.


وعرض خرفان عدد من النشاطات والأعمال المشتركة التي قامت بها الدائرة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، خاصة المشاريع التي تم التدريب عليها في عدة مخيمات، وكان لها دور كبير في تحسين الظروف المعيشية لعدد من السيدات فيها.


وتحدث خرفان عن النشاط السياحي في الأردن، وأبرز الأماكن السياحية، ومدى تأثر السياحة الأردنية خلال الأعوام (2020-2022) بسبب جائحة كورونا، والتي كان لها أثر سلبي على السياحة الأردنية، والمنطقة العربية، والدول الأخرى.

 




 

 


 

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