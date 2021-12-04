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السبت، 04-12-2021 05:00 م

مدير الضريبة: نظام الأسعار التحويلية يهدف لتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية

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الوكيل الاخباري - أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، أن الهدف من إصدار نظام الأسعار التحويلية رقم (40) لسنة 2021، هو تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية بين المكلفين، من خلال استخدام السعر العادل في تسعير المعاملات بين ذوي العلاقة.

وقال أبو علي خلال ورشة حوارية نظمتها غرفة تجارة عمان في مقرها اليوم السبت، إنه تم إصدار التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2021 الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل والتي تمكن المكلفين من تطبيق النظام وفقا للأصول والمبادئ المحددة في النظام.

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