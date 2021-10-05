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الثلاثاء، 05-10-2021 02:38 م

مدير الضمان: الخدمات الالكترونية ساهمت بتحسين واقع الخدمات التأمينية

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الوكيل الاخباري- قام مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة بزيارة تفقدية لمبنى إدارة تقاعد المؤسسة الكائن في وادي صقرة لتفقد سير العمل والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين فيها، كما التقى بمراجعي إدارة التقاعد والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول جودة الخدمات المقدمة لهم.

وبينت المؤسسة بأن هذه الزيارة تأتي في إطار سياسة التواصل والحوار والالتقاء مع المواطنين ومتلقي الخدمة والتي تنتهجها المؤسسة لتلمّس احتياجاتهم ومطالبهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم بما يراعي هذه الحاجات.

وأكد الرحاحلة خلال الزيارة على ضرورة أن يسعى كل موظف في المؤسسة إلى رفع مستوى رضا متلقي الخدمة عن كل ما يقدّم لهم من خدمات حيث أن رضا المواطن يعدّ أحد أبرز اهتمامات المؤسسة وأولوياتها، مضيفاً أن المواطن الأردني وكل عامل على أرض المملكة يجب أن يعامل باحترام وتُقدم له الخدمة اللائقة وفق الممارسات والمعايير الفُضلى.

وأضاف الرحاحلة بأن الخدمات الالكترونية التي أطلقتها المؤسسة ساهمت بشكل كبير في تحسين واقع الخدمات التأمينية المقدّمة للمواطنين مما يوفر عليهم الوقت والجهد في طلب الخدمة موضحاً بأن (99%) من خدمات المؤسسة التي تقدمها للأفراد والمنشآت متاحة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، مؤكداً بأن عمليات الربط الالكتروني بين مؤسسة الضمان وباقي الوزارات والمؤسسات أدى أيضاً إلى تسريع وتسهيل معاملات المواطنين وأصحاب العمل.

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