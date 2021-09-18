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السبت، 18-09-2021 02:24 م

مدير الطب الشرعي لـ الوكيل : التشريح لا يتم إلا بطلب قضائي

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير مديرية الطب الشرعي الدكتور حسن الهواري ، أنه لا يمكن القيام بالتشريح إلا بعد طلب قضائي من قبل المدعي العام . 

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ولفت الهواري السبت لـ "الوكيل الإخباري " ، أنه في حال أرادت عائلة المتوفى إجراء تشريح لأحد أفراد العائلة في حال وفاته نتيجة لشكها في سبب الوفاة ، فإنه يجدر عليها تقديم استدعاء إلى القضاء ليصار إلى إجراء التشريح والتأكد من السبب.

 

وفي ردّ على سؤال حول عدد الأشخاص الذين توفوا بفيروس كورونا وتم تشريح جثثهم للتأكد من أسباب الوفاة ، قال " أعداد المتوفين بفيروس كورونا والذين تم تشريحهم بناء على طلب عائلاتهم قليل ولا يذكر حتى اليوم " .

 

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