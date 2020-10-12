مدير الطب الشرعي للوكيل : هذا ما أتناوله للقضاء على كورونا

الوكيل الإخباري - كشف مدير الطب الشرعي ، الدكتور عدنان عباس ، عن تحسّن وضعه الصحي ، نتيجة لتلقي العــلاج اللازم واتباع الإجراءات الصحية ، فيما يتعلق بفيروس كورونا.
ولفت عباس لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه ومنذ إعلانه لإصابته بفيروس كورونا ، بدأ بالإكثار من تناول الأغذية الصحية ، والإكثار من "فيتامين سي" ، الأمر الذي يُخفف من وطأة الفيروس ، ويساهم في تقوية مناعة الجسم.
وأشار إلى تناوله لـ"منقوع الكمون"، لإكسابه مناعة إضافية، منوّها أنه سيتم إجراء فحص جديد ، اليوم الإثنين ، لمتابعة تطوّرات وضعه الصحي".
وشدّد على أهمية تحلي مصابي الفيروس ، بالإرادة ، بعيدا عن المخاوف التي يطلقها الكثيرون ، من منطلق أن ارتفـــاع مستويات المناعة ، تحسّـــن من قدرة الجسم للتغلّب على الفيروس، دون مشاكل صحية .
وكان مدير الطب الشرعي ، أُصيب بفيروس كورونا ، الإثنين الماضي، وقد تمّ حجر نفسه لمدة (14) يوما .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة