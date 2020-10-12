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الإثنين، 12-10-2020 01:06 م

يتواجد في الحجر الصحي المنزلي

مدير الطب الشرعي للوكيل : هذا ما أتناوله للقضاء على كورونا

عباس
الدكتور عدنان عباس


الوكيل الإخباري - كشف مدير الطب الشرعي ، الدكتور عدنان عباس ، عن تحسّن وضعه الصحي ، نتيجة لتلقي العــلاج اللازم واتباع الإجراءات الصحية ، فيما يتعلق بفيروس كورونا.

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ولفت عباس لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه ومنذ إعلانه لإصابته بفيروس كورونا ، بدأ بالإكثار من تناول الأغذية الصحية ، والإكثار من "فيتامين سي" ، الأمر الذي يُخفف من وطأة الفيروس ، ويساهم في تقوية مناعة الجسم.

 

وأشار إلى تناوله لـ"منقوع الكمون"، لإكسابه مناعة إضافية، منوّها أنه سيتم إجراء فحص جديد ، اليوم الإثنين ، لمتابعة تطوّرات وضعه الصحي".

 

وشدّد على أهمية تحلي مصابي الفيروس ، بالإرادة ، بعيدا عن المخاوف التي يطلقها الكثيرون ، من منطلق أن ارتفـــاع مستويات المناعة ، تحسّـــن من قدرة الجسم للتغلّب على الفيروس، دون مشاكل صحية .

 

وكان مدير الطب الشرعي ، أُصيب بفيروس كورونا ، الإثنين الماضي، وقد تمّ حجر نفسه لمدة (14) يوما .

 

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