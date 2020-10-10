مدير الطب الشرعي يكشف تفاصيل وفاة ابن عمه بكورونا

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مدير الطب الشرعي، الدكتور عدنان عباس ، عن تفاصيل وفاة ابن عمه بفيروس كورونا ، الدكتور رشدي قطاش .

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وبيّن عباس في حديث خاص لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الدكتور قطاش ، توفي صباح اليوم السبت ، داخل مستشفى البشير ، عن عمر يُناهز (63) عاما.

وأشار ، انه كان يُعاني من الضغط والسكري ، وتابع " لقد شعر بأعراض المرض ، فقام على الفور بإجراء الفحوصات اللازمة ، أمس الجمعة ، حيث كانت حالته حرجة وتمّ إدخاله إلى العناية الحثيثة ، تحت أجهزة التنفس الاصطناعي".

وأوضح عباس ، أن الدكتور قطاش "طبيب عام"، في وزارة الصحة ، حيث شغل منصب مدير صحة جويدة ، قبل إحالته إلى التقاعد .

ولفت ، أن ابن عمه الدكتور قطاش ، يتمتع بالإنسانيّة ومساعدة الآخرين ، ولديه سيرة طبية "محمودة".

يشار أن مدير الطب الشرعي ، الدكتور عدنان عباس ، أعلن عن إصابته بالفيروس في وقت سابق ، ويخضع للحجر المنزلي.

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