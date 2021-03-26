مدير المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية في ذمة الله

الوكيل الإخباري - تنعى أسرة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية ببالغ الحزن والأسى وفاة مديرهم وفقيدهم العزيز عطوفة الدكتور " بشار عبدالرحيم الزعبي".

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وتتقدم المؤسسة من عشائر الزعبي الكرام بأصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

"إنّا لله وإنّا اليه راجعون".



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