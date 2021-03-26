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الجمعة، 26-03-2021 02:58 م

مدير المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية في ذمة الله

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الدكتور الراحل بشار عبدالرحيم الزعبي


الوكيل الإخباري - تنعى أسرة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية ببالغ الحزن والأسى وفاة مديرهم وفقيدهم العزيز عطوفة الدكتور " بشار عبدالرحيم الزعبي".

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وتتقدم المؤسسة من عشائر الزعبي الكرام بأصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

"إنّا لله وإنّا اليه راجعون".

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