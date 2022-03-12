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السبت، 12-03-2022 08:46 م

مدير المؤسسة المدنية لـ"الوكيل": حددنا كميات السلع للمواطنين من باب التحوط وأسعارنا ثابتة ومخزوننا آمن

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الوكيل الاخباري - كشف مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة عن الأسباب التي دفعت المؤسسة لاتخاذ قرار بتحديد كميات شراء المواد الغذائية الأساسية للمواطنين الراغبين بالتسوق من أي فرع من أسواق المؤسسة.

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وقال القضاة في تصريح لموقع "الوكيل الاخباري" إن قرار المؤسسة جاء من باب التحوط وللحفاظ على مخزون المؤسسة بأفضل سعر ولأطول فترة ممكنة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

 

وأضاف أن مخزون المؤسسة من المواد الغذائية كافٍ وآمن، وأن جميع السلع الغذائية الأساسية والسلع الأخرى متوفرة في أسواق المؤسسة المدنية، داعياً المواطنين إلى عدم التهافت على الأسواق، مطمئناً بوفرة المعروض في أسواق المؤسسة.

 

وأشار أن المخزون من الأرز والسكر يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، مشيراً أن المؤسسة عملت على خطة لتوفير كافة الاحتياجات الغذائية خلال شهر رمضان، مؤكداً أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية لا تهدف إلى تحقيق الأرباح، وأن الهدف من وجودها هو التخفيف على المواطن الأردني من غلاء الأسعار.

 

وحول الأسعار في المؤسسة، أكد القضاة لـ"الوكيل الاخباري" أن جميع أسعار الأصناف ثابتة، ولا زالت تباع بالأسعار القديمة قبل موجة الغلاء التي أصابت بعض الأصناف كالزيوت النباتية، مشيراً أن أسعار الزيوت في المؤسسة لا زالت تباع بالسعر القديم نظراً لأنها تباع من المخزون المتوفر الذي تم استيراده مسبقاً.

 

وختم حديثه بالتأكيد على أن المؤسسة تبيع الزيوت بالأسعار القديمة، ولم تتأثر بالحرب الأوكرانية الروسية، حيث أنها تبيع بأسعار منافسة، مشيراً أن أسعار المؤسسة ستبقى ثابتة طالما لم ترتفع من المصدر أو في وجود مخزون لدى المؤسسة متوفر بالسعر القديم.


 




 

 


 

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