مدير المخابرات الأسبق الرقاد في ذمة الله

الوكيل الإخباري - توفي فجر اليوم الإثنين ، الفريق محمد رثعان الرقاد مدير المخابرات الاسبق والعين السابق في مجلس الأعيان .



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الرقاد في سطور

ولد الفقيد بالمشيرفة 1956/9/5 وسيشيع جثمانه الطاهر في المشيرفة اليوم الاثنين



الفقيد كان مدير المخابرات الاردنية من 2008-2011 وعضوا سابقا في مجلس الأعيان.

وحاصل على :

* وسام الاستقلال من الدرجة الرابعة

* وسام الاستقلال من الدرجة الثانية

* وسام الكوكب من الدرجة الأولى.

* وشارة الخدمة الطويلة المخلصة

* وسام الكفاءة الاستواني

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