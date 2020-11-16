مدير المخابرات الأسبق الرقاد في ذمة الله

الوكيل الإخباري - توفي فجر اليوم الإثنين ، الفريق محمد رثعان الرقاد مدير المخابرات الاسبق والعين السابق في مجلس الأعيان .
الرقاد في سطور
ولد الفقيد بالمشيرفة 1956/9/5 وسيشيع جثمانه الطاهر في المشيرفة اليوم الاثنين
الفقيد كان مدير المخابرات الاردنية من 2008-2011 وعضوا سابقا في مجلس الأعيان.
وحاصل على :
* وسام الاستقلال من الدرجة الرابعة
* وسام الاستقلال من الدرجة الثانية
* وسام الكوكب من الدرجة الأولى.
* وشارة الخدمة الطويلة المخلصة
* وسام الكفاءة الاستواني
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