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الإثنين، 16-11-2020 08:30 ص

سيشيع جثمانه في المشيرفة

مدير المخابرات الأسبق الرقاد في ذمة الله

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مدير المخابرات الأسبق محمد الرقاد


الوكيل الإخباري - توفي فجر اليوم الإثنين ، الفريق محمد رثعان الرقاد مدير المخابرات الاسبق والعين السابق في مجلس الأعيان .

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الرقاد في سطور

ولد الفقيد بالمشيرفة 1956/9/5 وسيشيع جثمانه الطاهر في المشيرفة اليوم الاثنين


الفقيد كان مدير المخابرات الاردنية من 2008-2011 وعضوا سابقا في مجلس الأعيان.
وحاصل على :
* وسام الاستقلال من الدرجة الرابعة
* وسام الاستقلال من الدرجة الثانية
* وسام الكوكب من الدرجة الأولى.
* وشارة الخدمة الطويلة المخلصة
* وسام الكفاءة الاستواني

 

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