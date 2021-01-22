مدير المركز الوطني لمكافحة الأوبئة للاردنيين : اصبروا 3 أشهر

الوكيل الاخباري - قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور فراس الهواري حول الاقبال على التطعيم، إن وزارة الصحة أعلنت أنها قادرة على تطعيم 6 آلاف يومياً ولكن اليوم نرى أن 60% من هذه الأعداد تتم.



بين الهواري إن تكلفة اللقاح حسب الأسعار العالمية تتراوح بين 4-30 دولار حسب نوع المطعوم يضاف لها كلف التخزين وشروط التعامل مع اللقاحات خاصة مع فايزر.



وأكد الهواري ضرورة أن لا يطمئن الشخص بعد تلقي الجرعة الأولى فقط من اللقاح، مبيناً أنه لابد من جرعة ثانية بعد 21 يوماً.

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وتابع: "نحتاج إلى الصبر (3) أشهر، وأن يكون فتح القطاعات تدريجيا والالتزام بوسائل الوقاية العامة وأخذ المطاعيم".



