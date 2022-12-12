الإثنين 12-12-2022
الوكيل الاخباري

اجتماع حكومي نيابي لبحث إضرابات النقل

أمطار في طريقها إلى المملكة والأرصاد تحذر

محافظة: شمول جميع الطلبة بالمنح والقروض الجامعية يتطلب توفير 50 مليون دينار إضافية

هام للمشجعين .. الأردنية للطيران تسيّر رحلة لمؤازرة أسود الأطلس في مونديال قطر

من 100 - 475 ديناراً زيادة صرف الدعم لحافلات العمومي والتكسي والسرفيس

سريلانكا: وفاة 3 أشخاص جراء إعصار ماندوس

دوام مديريات الضريبة أيام السبت حتى نهاية العام

الحكومة: 9 - 12.5% انخفاض أسعار المحروقات عالمياً

حبس موظف حكومي 5 سنوات بعد قبوله رشوة

الذهب يسقط عالمياً في انتظار الفيدرالي

الإثنين، 12-12-2022 09:34 ص

مدير المسجد الأقصى: وقفية المصطفى لختم القرآن الكريم تبدد مخططات الاحتلال الإسرائيلي

ج


الوكيل الإخباري - بارك جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، أمس الأحد، إنشاء "وقفية المصطفى لختم القرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك".

اضافة اعلان


وقال مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، إنّ وقفية المصطفى لختم القرآن الكريم تبدد مخططات الاحتلال الإسرائيلي للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.


وقال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ "محمد عزام" الخطيب، إنّ الوقفية تعتبر واحدة من عشرات مشاريع إعمار المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف عمارة إيمانية وبشرية، من أجل الحفاظ على الهوية الاسلامية للمسجد الأقصى المبارك ودوام إعماره وصيانته ودعم صمود المتعبدين فيه.


وأفاد بأن الوقفية تتيح لمتبرعين في العالم الإسلامي المساهمة في دعم صمود ألف قارئ مقدسي ومقدسية، مقسّمين على مئة حلقة كل حلقة مكونة من عشرة رجال وعشر نساء، يعكفون على ختم قراءة القرآن الكريم بشكل جماعي أو فردي في مساجد وساحات ومساطب العلم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وقت الصباح أو المساء وعلى مدار أيام الأسبوع وبشكل دائم.


واعتبر أن الوقفية تشكل نداءً لحماية القدس والمسجد الأقصى المبارك والدفاع عنهما، وهي دعوة لإثبات خطأ الذين يدّعون أنّ المسلمين لم يعودوا يأبهون بالمسجد الأقصى المبارك وأنّ الحرم القدسي الشريف لم يعد متجذراً في قلوبهم ووجدانهم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
318500930_455702713403635_4554897167798479971_n

التعامل مع 1361 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

1670837422686

1536 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم يلتحقون بالتدريب المهني

b5a1b48c30d7c97b970638e6a939d042

محافظة: شمول جميع الطلبة بالمنح والقروض الجامعية يتطلب توفير 50 مليون دينار إضافية

1670836737812

عشريني بالكرك يؤسس اول مزرعة للزعفران

888888888888

بلدية الظليل تقترح إنشاء محطة لإنتاج الغاز الحيوي من معالجة السماد العضوي

12202271377556417341

من 100 - 475 ديناراً زيادة صرف الدعم لحافلات العمومي والتكسي والسرفيس

أخبار متعلقة
R3_04284

الملك يتابع تمرينا تعبويا مشتركا “الحصن المنيع”

11202221132550124235757

الملك يهنئ بعيد استقلال لبنان

للللللللللللللل

العيسوي يقدم واجب العزاء الى عشيرة الكركي بوفاة الحاجة سميحة عبد العزيز الكركي

الملك 2

الملك يستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي لدى وصوله عمّان

7777777777

سفير سلطنة عُمان: الجيش العربي كان لديه حضوراً في السلطنة منذ انطلاق النهضة

image

الملك يغادر قطر بعد حضوره حفل افتتاح كأس العالم