مدير المسجد الأقصى: وقفية المصطفى لختم القرآن الكريم تبدد مخططات الاحتلال الإسرائيلي

الوكيل الإخباري - بارك جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، أمس الأحد، إنشاء "وقفية المصطفى لختم القرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك".

اضافة اعلان



وقال مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، إنّ وقفية المصطفى لختم القرآن الكريم تبدد مخططات الاحتلال الإسرائيلي للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.



وقال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ "محمد عزام" الخطيب، إنّ الوقفية تعتبر واحدة من عشرات مشاريع إعمار المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف عمارة إيمانية وبشرية، من أجل الحفاظ على الهوية الاسلامية للمسجد الأقصى المبارك ودوام إعماره وصيانته ودعم صمود المتعبدين فيه.



وأفاد بأن الوقفية تتيح لمتبرعين في العالم الإسلامي المساهمة في دعم صمود ألف قارئ مقدسي ومقدسية، مقسّمين على مئة حلقة كل حلقة مكونة من عشرة رجال وعشر نساء، يعكفون على ختم قراءة القرآن الكريم بشكل جماعي أو فردي في مساجد وساحات ومساطب العلم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وقت الصباح أو المساء وعلى مدار أيام الأسبوع وبشكل دائم.



واعتبر أن الوقفية تشكل نداءً لحماية القدس والمسجد الأقصى المبارك والدفاع عنهما، وهي دعوة لإثبات خطأ الذين يدّعون أنّ المسلمين لم يعودوا يأبهون بالمسجد الأقصى المبارك وأنّ الحرم القدسي الشريف لم يعد متجذراً في قلوبهم ووجدانهم.

