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الخميس، 01-07-2021 12:23 م

مدير 'الملك المؤسس' يكشف لـ الوكيل عن الحالة الصحية لمتلقي الجرعتين المغايرتين بإربد

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي محمد الغزو، إن حالة المواطن الذي تلقى جرعتين متناقضتين في محافظة إربد مستقرة، ولا يوجد ما يهدد حياته.

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وأضاف الغزو لـ الوكيل الإخباري أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من الفحوصات المخبرية للمواطن، لافتاً إلى أن استشاري الأعصاب سيتابع حالته اليوم، للوقوف على أسباب المضاعفات التي طرأت على صحته، خصوصا التلعثم أثناء الحديث.

 

وأكد الغزو أنه تم إجراء عدة صور مخبرية له، منها صورة للقلب والنخاع الشوكي، وسيتم بعد انهاء جميع الفحوصات الإعلان عن أسباب المضاعفات التي طرأت عليه بعد الجرعة الثانية للمطعوم.


وكان قد تسبب إعطاء الشاب جرعة مغايرة عن الجرعة الأولى، باعراض مختلفة أبرزها التلعثم في الكلام (تأتأة) وعدم التوازن في المشي.



وبحسب المصادر فإن الشاب تلقى الجرعة الأولى من المطعوم الصيني بتاريخ 30 / 5 وبعدها تلقى رسالة نصية بموعد الجرعة الثانية بتاريخ 20/6، إلا أنه لم يذهب بالموعد المحدد بسبب تزامن الموعد مع يوم زفافه.

وبعدها ذهب الشاب إلى مركز التطعيم في مدينة الحسن الرياضية باربد بتاريخ 27 / 6 وتم إعطاءه الجرعة الثانية قبل أن يتم تدقيق اسمه على المنصة المخصصة لإعطاء المطاعيم.

وبعد أن تلقى المطعوم تم تدقيق اسمه على المنصة ليتفاجأوا أن نوع المطعوم مغاير للنوع الذي تلقاه في الجرعة الأولى، ولم تقم الكوادر الصحية بتحديث بياناته وبالتالي لم تصله رسالة نصية ثانية تفيد أنه تلقى الجرعة الثانية، وهو ما اعتبره محاولة لإخفاء حقيقة ما جرى والتنصل من المسؤولية.

وحين عاد إلى المنزل بدأ يعاني من ارتفاع درجات الحرارة ووجع في الرأس وتلعثم في الكلام، مما اضطره إلى مراجعة مستشفى الأميرة بسمة وتم إعطائه مسكنات ولم يتم تشخص حالته الصحية.

 

وهو يمكث الآن في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي على سرير الشفاء. 





 




 

 


 

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