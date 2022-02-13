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الأحد، 13-02-2022 04:42 م

مدير المناهج: التربية بصدد إجراء دراسة تشخيصية لتقييم مستوى الطلبة

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الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم، صالح العمري، إن الوزارة ستقوم بإجراء دراسة تشخيصية، في بداية الفصل الدراسي الثاني.


وأضاف العمري، أن الدراسة التشخيصية تأتي للتعرف على مستويات الطلبة بصورة دقيقة ومدى الاستفادة من برنامج الفاقد التعليمي خلال الفصل الدراسي الأول، ما يساهم في تحديد حاجات التعلم، موكدا أن الدراسة لا تعتبر اختبارا.


وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من الدراسة التشخيصية سيتم تقسيم الطلبة إلى ثلاثة مستويات (متقدم، ومتوسط، وضعيف)، لافتا إلى وجود مواد مساندة لعملية التعلم التي “ستغطي عامين دراسيين قبل هذا العام”.


وأوضح أنه سيتم تدريب المعلمين على أدوات معينة لكيفية إجراء الدراسة التشخيصية؛ لتحديد مستوى الطلبة مع التأكيد أن الطلبة الذين بحاجة إلى معرفة سابقة سيتم تدريسهم مجموعة أنشطة للتمكن من دراسة المستوى الجديد.


وبين أن الوزارة ستضع خطط لدعم تعلم الطلبة؛ “إذ المرحلة المقبلة تقييم وتشخيص مستوى الطلبة ومن ثم تقديم برامج دعم لهم على طول العام الدراسي” مع التنويه أن برنامج الدعم لا يتوقف بأسبوعين أو ثلاث.


وأكد العمري أن الخطط الرامية لدعم تعلم الطلبة تتمدد إلى ثلاث سنوات قادمة.


وأشار إلى أن الوزارة كانت قد قامت بتطبيق برنامج الفاقد التعليمي قبل بدء العام الدراسي لمدة أسبوعين مع التركيز على المفاهيم الرئيسية للمناهج.

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”هلا أخبار”


 




 

 


 

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