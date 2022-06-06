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الإثنين، 06-06-2022 02:19 م

مدير الهيئة الهاشمية يعود مصابي واجب مالي

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الوكيل الإخباري - عاد مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك، اليوم الاثنين، مصابي قوة الانتشار السريع/ مالي في مدينة الحسين الطبية، للاطمئنان على صحتهم، بعد وصولهم إلى أرض الوطن، يوم الجمعة الماضي.

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ونقل الترك، للمصابين العسكريين، تحيات سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، واعتزازه بالجهود والتضحيات التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية العاملين ضمن قوات حفظ السلام الدولية ودورهم في حفظ الأمن والسلام الدوليين في مناطق النزاع، وتمنيات سموه لهم بالشفاء العاجل.


واستمع الترك إلى شرح من الكادر الطبي حول تطورات الوضع الصحي للمصابين الثلاثة الذين يستدعي علاجهم عدة أيام في المستشفى، حيث يعانون من حروق خفيفة في الوجه وجروح بسيطة في الساقين، واصفا حالتهم العامة بالجيدة.


وكانت احـدى دوريات قوة الانتشار السريع مالي/2، وأثناء تنفيذ الواجب ضمن قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي يشارك بها الأردن، قد تعرضت لهجوم مسلح استهدف طاقم الدورية، وأدى إلى استشهاد الرقيب علي جمعة شحادة الجوابرة، وإصابة الرقيب صهيب صلاح قفطان الزعبي، والرقيب أحمد حابس خليف القبلان، والرقيب محمد كريم محمد الدرايسة.

 




 

 


 

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