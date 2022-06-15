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الأربعاء، 15-06-2022 10:25 م

مدير تربية قصبة اربد يكرم مدراء شبكة مدارس كفريوبا

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - كرمت شبكة مدارس كفريوبا اليوم الأربعاء، عددا من مدراء ومديرات مدارسها وفاعليات من المجتمع المحلي تقديرا لعطائهم المتميز بمناسبة عيد الاستقلال والاعياد الوطنية بحضور مدير تربية قصبة اربد الدكتور محمد المومني.

واستذكر مدير التربية الانجازات التي حققتها المملكة في مئويتها الاولى على الصعيد التربوي والتعليمي وتطور منظومة التعليم بعهد الاستقلال لافتا الى ان النهضة التعليمية ساهمت بشكل فعال بتنمية وتطوير الموارد البشرية وانخفاض نسبة الامية في الاردن الى النسب الدنيا.

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