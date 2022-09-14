مدير تربية قصبة لواء عمان ينعى الطلاب ضحايا اللويبدة - أسماء

الوكيل الاخباري - ينعى مدير التربية والتعليم الأستاذ سامي الوحش والأسرة التّربويّة في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان باسمه و باسم الكادر التدريسي والإداري بمزيد من الحزن والأسى الطلبة الذين وافتهم المنية أمس إثر حادث انهيار مبنى سكني في منطقة اللويبدة في عمّان .



الطالبة/ أميرة محمود المصري

الطالبة / ملك محمود المصري

من مدرسة بلاط الشهداء الأساسية المختلطة



الطالبة/سهيلة حامد عليان

من مدرسة الأميرة عالية الثانوية للبنات



الطالب/ محمد محمود المصري

من مدرسة ضرار بن الأزور



اللهم ارحم ضحايا الهدم وصبر قلوب اهلهم وعوضهم خيرا .

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