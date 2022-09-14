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الأربعاء، 14-09-2022 06:35 م

مدير تربية قصبة لواء عمان ينعى الطلاب ضحايا اللويبدة - أسماء

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الوكيل الاخباري - ينعى مدير التربية والتعليم الأستاذ سامي الوحش والأسرة التّربويّة في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان باسمه و باسم الكادر التدريسي والإداري بمزيد من الحزن والأسى الطلبة الذين وافتهم المنية أمس إثر حادث انهيار مبنى سكني في منطقة اللويبدة في عمّان .

الطالبة/ أميرة محمود المصري
الطالبة / ملك محمود المصري
من مدرسة بلاط الشهداء الأساسية المختلطة

الطالبة/سهيلة حامد عليان
من مدرسة الأميرة عالية الثانوية للبنات

الطالب/ محمد محمود المصري
من مدرسة ضرار بن الأزور

اللهم ارحم ضحايا الهدم وصبر قلوب اهلهم وعوضهم خيرا . 

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