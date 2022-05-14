مدير ثقافة الطفيلة يستعرض التجربة الأردنية بالحوكمة الثقافية في تونس

الوكيل الاخباري - استعرض مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير التجربة الأردنية في مجال الحوكمة الثقافية اليوم السبت، خلال افتتاح فعاليات الملتقى الإقليمي الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) في تونس، حول الحوكمة الثقافية في الدول العربية.



وقال الدكتور الفقير في تصريح صحفي اليوم أن ورقة العمل التي قدمها في الملتقى حملت عنوان " الحوكمة الثقافية ما بين تسيس ثقافي وتثقيف السياسي" ، مشيرا الى أن هناك من يرى الثقافة على أنها نهج يتشكل من باقة تصيغها النظم السياسية من أجل أدلجة الناس، وخلق أو انتزاع هوية فرعية ذات صبغة سياسية ثقافية.

اضافة اعلان