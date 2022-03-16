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الأربعاء، 16-03-2022 02:22 م

مدير سوق الخضار يبرر ارتفاع أسعار الخيار

خيار


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
برر مدير السوق المركزي للخضار والفواكه كساب الشخانبة إن ارتفاع سعر الخيار اليوم الأربعاء في السوق المركزي إلى 90 قرشا بسبب الأجواء الباردة نسبياً.

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وأضاف الشخانبة لـ "الوكيل الإخباري" أن تدني درجات الحرارة في المملكة خلال الأسبوع الماضي أدت إلى قلة إنتاج الخضار وشح تواجدها بالأسواق .


وتوقع بحسب المؤشرات الحالية أن تبقى أسعار الخيار مرتفعة خلال الأيام القادمة بسبب قلة الكميات الواردة إلى الأسواق .


" إذا زادت كميات الخضار الواردة إلى الأسواق ستستقر أسعارها وتحديدا صنف الخيار وفق الشخانبة.



 




 

 


 

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