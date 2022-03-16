مدير سوق الخضار يبرر ارتفاع أسعار الخيار

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



برر مدير السوق المركزي للخضار والفواكه كساب الشخانبة إن ارتفاع سعر الخيار اليوم الأربعاء في السوق المركزي إلى 90 قرشا بسبب الأجواء الباردة نسبياً.

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وأضاف الشخانبة لـ "الوكيل الإخباري" أن تدني درجات الحرارة في المملكة خلال الأسبوع الماضي أدت إلى قلة إنتاج الخضار وشح تواجدها بالأسواق .



وتوقع بحسب المؤشرات الحالية أن تبقى أسعار الخيار مرتفعة خلال الأيام القادمة بسبب قلة الكميات الواردة إلى الأسواق .



" إذا زادت كميات الخضار الواردة إلى الأسواق ستستقر أسعارها وتحديدا صنف الخيار وفق الشخانبة.





