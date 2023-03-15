الأربعاء 15-03-2023
الوكيل الاخباري

وزارة المياه: ارتفاع معدل الهطول المطري إلى 84%

مقتل شاب أردني في واشنطن والجالية تنعاه بكلمات مؤثرة

الجامعة الهاشمية تحدد دوام العاملين في رمضان- وثيقة

خبير مالي: تأجيل أقساط البنوك "أحسن الأسوأ" والكلف تتضاعف 3 مرات

وقود يتسرب من طائرة أمريكية بعد إقلاعها

انخفاض الذهب محليا 40 قرشا للغرام في التسعيرة الثانية

بلدية غرب إربد توضح بشأن هبوط شارع رئيسي تسبب بحادث سير- صور

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

قطاعات تجارية تطالب بتأجيل القروض لشهرين دون فوائد وغرامات

رئيس الوزراء يترأس اليوم اجتماعا استعدادا لشهر رمضان

الأربعاء، 15-03-2023 09:55 ص

مدير سياحة مأدبا: الغرف الفندقية في مأدبا لا تكفي لأعداد السياح

641169c6a4970


الوكيل الإخباري- قال مدير سياحة مأدبا وائل الجعنيني، الأربعاء، إن عدد زوار محافظة مأدبا تضاعف خلال الشهرين الأولَين من العام الحالي بمقدار 300%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن الغرف الفندقية في مأدبا لا تكفي لأعداد السياح في المدينة.اضافة اعلان


وأضاف، أن عدد زوار مأدبا بلغ منذ بداية العام الحالي 86962 ألفَ زائر من مختلف الجنسيات، مقابل 20 ألفَ زائر في الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد حركة سياحية نشطة في العديد من المواقع السياحية والأثرية.

وأشار الجعنيني إلى أن خطط تطوير السياحة المعتمدة العام الماضي "ستستمر وسيتم تشجيع ودعم مبادرات المجتمع المحلي من أجل الوصول إلى جعل مأدبا من أهم المدن السياحية على الخارطة المحلية والعربية والعالمية".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202228142428585133074

وزارة المياه: ارتفاع معدل الهطول المطري إلى 84%

3 (1)

مقتل شاب أردني في واشنطن والجالية تنعاه بكلمات مؤثرة

320235203917743743183

الجامعة الهاشمية تحدد دوام العاملين في رمضان- وثيقة

image_0

خبير مالي: تأجيل أقساط البنوك "أحسن الأسوأ" والكلف تتضاعف 3 مرات

6b0d5676-d5f6-4bad-8233-b6f715d0b0b7

بلدية غرب إربد توضح بشأن هبوط شارع رئيسي تسبب بحادث سير- صور

WhatsApp Image 2023-03-15 at 11.07.34 AM

دورة تدريبية لموظفي المياه في مجالات البيئة والصحة والسلامة العامة

أخبار متعلقة
336397482_936671247511479_3535724539089302590_n

حملة لإنارة ورش المقابر في مأدبا- صورة

a3405ad6-00

ارتفاع عدد زوار مادبا بنسبة 300 %

wwwww

وفد من غرفة تجارة مادبا يزور تجارة الزرقاء

320232171414187617137

افتتاح فرع رابطة الكتاب الجديد بمادبا

WhatsApp Image 2023-02-23 at 10.15.30 PM

القيسي يرعى حفل اختتام فعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية لعام 2022

63f20b1604742

بدء تقديم طلبات مشاريع المدن الثقافية في مأدبا