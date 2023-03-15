مدير سياحة مأدبا: الغرف الفندقية في مأدبا لا تكفي لأعداد السياح

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

قال مدير سياحة مأدبا وائل الجعنيني، الأربعاء، إن عدد زوار محافظة مأدبا تضاعف خلال الشهرين الأولَين من العام الحالي بمقدار 300%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن الغرف الفندقية في مأدبا لا تكفي لأعداد السياح في المدينة.وأضاف، أن عدد زوار مأدبا بلغ منذ بداية العام الحالي 86962 ألفَ زائر من مختلف الجنسيات، مقابل 20 ألفَ زائر في الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد حركة سياحية نشطة في العديد من المواقع السياحية والأثرية.وأشار الجعنيني إلى أن خطط تطوير السياحة المعتمدة العام الماضي "ستستمر وسيتم تشجيع ودعم مبادرات المجتمع المحلي من أجل الوصول إلى جعل مأدبا من أهم المدن السياحية على الخارطة المحلية والعربية والعالمية".