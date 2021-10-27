مدير شرطة غرب إربد يبحث القضايا المجتمعية والأمنية في بلدة المشارع

الوكيل الاخباري - بحث مدير شرطة غرب اربد العميد ماهر الشبول، اليوم الأربعاء، مع أعضاء المجلس الأمني المحلي لمركز أمن بلدة المشارع بلواء الأغوار الشمالية، أبرز القضايا المجتمعية والأمنية المطروحة.



وأكد العميد الشبول خلال اللقاء الذي عقد بقاعة مركز تدريب مهني المشارع بحضور رؤساء الأقسام في شرطة غرب اربد ورئيس وكوادر مركز أمن المشارع، أهمية دور المجالس الأمنية المحلية في حل العديد من القضايا والمشكلات التي تخص المجتمع كونهم الرديف الأساسي في الشراكة الأمنية بين الشرطة والمجتمع.



وثمن الشبول التعاون المستمر بين الأجهزة الأمنية والمجلس المحلي، لما لذلك من دور إيجابي في المجتمع من خلال التشاركية بالعمل في جميع المجالات وحل بعض القضايا والمشكلات .

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