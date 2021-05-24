مدير شركة الكهرباء يوضح حول فرضية تسبب طائر بقطع الكهرباء

الوكيل الاخباري -

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أوضح مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة حول فرضية أن يكون طير كبير هدى على خطوط الكهرباء تسبب بتذبذبها وبالتالي انقطاعها عن الأردن يوم الجمعة الماضي.وقال الرواشدة خلال استضافته في "صوت المملكة"، إن أي تدخل لجسم خارجي على خطوط الربط الكهربائي بين أي دولتين يؤدي الى مثل ذلك.وأضاف، أنه اورد مثال الطير الكبير، لأن اوروبا على سبيل المثال دائما بها خلاف كبير بين القائمين على الكهرباء، والقائمين والحريصين على البعد البيئي لحماية هذه الطيور الكبيرة جدا، حيث أن هذه الطيور اذا تعرضت لخطوط الضغط العالي تموت فورا، لكن اذا دخلت مجال الفولتية المؤثرة ما بين خطوط الضغط العالي فتؤدي الى ما يسمى بـ "شورت سيركت".