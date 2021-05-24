الثلاثاء 25-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تشكيل هيئة إدارية مؤقتة جديدة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية

غزة :ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 253 شهيدا

الاحتلال يواصل منع وصول امدادات الغذاء والوقود إلى غزة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المناصير والمحاميد

وصول الطفلتين ساره وفرح من قطاع غزة لمدينة الحسين الطبية

الخرابشة يوضح حول دخول موجة كورونا الثالثة الى الاردن

الطراونة : لا داعي للحظر الجزئي ويجب البدء بفتح القطاعات

السعودية: تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارجها

الاحتلال يعتدي على شبان في الشيخ جراح ويعتقل أحدهم

جامعة آل البيت تنظم معرضا فنيا بمناسبة عيد الاستقلال

الإثنين، 24-05-2021 08:29 م

مدير شركة الكهرباء يوضح حول فرضية تسبب طائر بقطع الكهرباء

520212481342353708806


الوكيل الاخباري - أوضح مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة حول فرضية أن يكون طير كبير هدى على خطوط الكهرباء تسبب بتذبذبها وبالتالي انقطاعها عن الأردن يوم الجمعة الماضي.
اضافة اعلان

وقال الرواشدة خلال استضافته في "صوت المملكة"، إن أي تدخل لجسم خارجي على خطوط الربط الكهربائي بين أي دولتين يؤدي الى مثل ذلك.

وأضاف، أنه اورد مثال الطير الكبير، لأن اوروبا على سبيل المثال دائما بها خلاف كبير بين القائمين على الكهرباء، والقائمين والحريصين على البعد البيئي لحماية هذه الطيور الكبيرة جدا، حيث أن هذه الطيور اذا تعرضت لخطوط الضغط العالي تموت فورا، لكن اذا دخلت مجال الفولتية المؤثرة ما بين خطوط الضغط العالي فتؤدي الى ما يسمى بـ "شورت سيركت".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنمية

تشكيل هيئة إدارية مؤقتة جديدة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية

5202120174720784635813

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المناصير والمحاميد

1

وصول الطفلتين ساره وفرح من قطاع غزة لمدينة الحسين الطبية

520211165616742656803

الخرابشة يوضح حول دخول موجة كورونا الثالثة الى الاردن

5202118163723635130488

الطراونة : لا داعي للحظر الجزئي ويجب البدء بفتح القطاعات

1

جامعة آل البيت تنظم معرضا فنيا بمناسبة عيد الاستقلال

أخبار متعلقة
4202128173746892203971

وزير الصحة يوضح حول نتائج فحوصات المخالطين للمصاب بالمتحور الهندي بالزرقاء

ق

الأردن يتراجع مرتبة واحدة في مؤشر حرية الصحافة العالمي

4202126004770755552

مؤشرات على الغاء جميع اشكال حظر التجول بالاردن

4202130164315201017898

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

4202127171443315163055

مليون جرعة من لقاحات كورونا تصل الأردن في أيار

420212613013333721644

وزير الاعلام يوضح حول الإجراءات بالمساجد