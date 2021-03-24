مدير صحة البلقاء يتفقد المستشفيات والمراكز الصحية



الوكيل الاخباري -

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دعا مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة البلقاء الدكتور خالد عبدالفتاح إلى إدامة تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالاحتياجات كافة من المواد الطبية وغير الطبية وخاصة مواد الأكسجين والمحروقات.وشدد عبد الفتاح خلال جولة تفقدية اليوم الأربعاء على عدد من المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التطعيم ضد فيروس كورونا ومحطات التقصي الوبائي لفحص كورونا في محافظة البلقاء، على ضرورة التفقد الدوري وعلى مدار الساعة لكافة مرافق المستشفيات لعدم حدوث اي خلل.وبين أن الظروف الصحية الوبائية التي تؤثر على بلدنا تستلزم منا جميعا في القطاع الصحي التكاتف والعمل كفريق واحد منسجم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.