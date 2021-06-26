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السبت، 26-06-2021 04:17 م

مدير صحة الزرقاء يكشف للوكيل عن تفاصيل حادث الزرقاء الذي أصيب على إثره 25 شخصاً

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الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية الشؤون الصحية في الزرقاء الدكتور خليل الرواحنة، إن حادث السير الذي حدث أمس في محافظة الزرقاء بين عدة مركبات أدى لوقوع عدة إصابات صنفت بعضها بالخطيرة.

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واضاف الرواحنة لـ الوكيل الإخباري أن الحادث أدى لوقوع 25 إصابة منها 22 متوسطة، أدخلوا لأقسام متعددة في مستشفى الزرقاء الحكومي، و3 حالتهم سيئة،  أدخلوا للـ icu.

 

وكان قد شكر أهالي وأقارب المصابين أمس الكوادر الطبية في مستشفى الزرقاء الحكومي لإثباتهم بأنهم حقا جيشا أبيضا بقلوبهم وبإخلاصهم في العمل ، من خلال متابعتهم للحالات.

 

 

 




 

 


 

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