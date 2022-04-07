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الخميس، 07-04-2022 04:25 م

مدير عام الجمارك يبحث مع السفير المكسيكي سبل التعاون المشترك

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الوكيل الإخباري - بحث مدير عام الجمارك، لواء جمارك جلال القضاة، خلال لقائه السفير المكسيكي، روبيرتو رودريغيز هرنانديز، في مكتبه، سبل تعزيز وتوطيد العلاقات المتبادلة والتعاون بين الأردن والمكسيك، خاصة ما يتعلق بالتعاون الجمركي.

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وناقش اللقاء العديد من الأمور المتعلقة بالتعاون الإداري المشترك بين الجانبين، حيث أن الدائرة بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع الجمارك المكسيكية، لتعزيز التعاون المشترك، وفتح قنوات للتواصل وتبادل الخبرات لتطوير العمل الجمركي بشكل يسهم بتسهيل حركة التجارة بين البلدين.

 

وعبر السفير عن شكره وتقديره للمدير العام وكافة العاملين في الجمارك الأردنية، مشيداً بالمستوى الذي وصلت إليه الجمارك الأردنية في الرقابة على الحدود، وتسهيل وتبسيط الإجراءات، وتبني أطر ومعايير منظمة الجمارك العالمية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار.

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