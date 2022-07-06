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الأربعاء، 06-07-2022 06:56 م

مدير عام الجمارك يتفقد سير العمل في جمرك العمري

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة إن الدائرة بصدد إنشاء ممر خاص للسيارات القادمة "درايف ثرو" للتسهيل على القادمين إلى المملكة وتقديم الخدمة لهم بالسرعة الممكنة وهم داخل مركباتهم.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية إلى مركز جمرك حدود العمري، والتي اطلع خلالها على إجراءات سير العمل بالمركز يرافقه عدد من مدراء الدائرة.

ودعا، خلال الزيارة، إلى تقديم جميع وسائل الراحة للمواطنين والمغتربين وزوار المملكة القادمين إلى لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك وضرورة تقديم جميع التسهيلات لهم.

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