مدير عام الجمارك يستقبل أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام

الوكيل الإخباري -

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قام مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة بزيارة تفقدية لمركز جمرك المدورة الحدودي، اطّلع خلالها على مستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام القادمين إلى المملكة عبر مركز جمرك المدورة .وقال القضاة بأن هذه الزيارة تأتي بهدف تقديم خدمات ميسرة وسلسة لجميع الحجاج، والوقوف المباشر على مستوى الخدمة بشكل يضمن وصولها لهم دون أي تأخير، والتخفيف عليهم من عناء السفر .وعلى صعيد متصل، تفقد القضاة مركز جمرك مطار الملكة علياء الدولي للركاب، اطلع خلالها على سير إجراءات العمل، والخدمات الجمركية المقدمة للتسهيل على القادمين إلى المملكة .وأضاف القضاة، أن دائرة الجمارك اتخذت العديد من الإجراءات بهذا الصدد؛ لغايات التسهيل والتبسيط على جميع المسافرين القادمين عبر المنافذ البرية والجوية، ووضع خطة طوارئ خاصة بكل مركز خلال فترة استقبال المسافرين، والتي تتمثل بتعزيز المراكز الجمركية بعدد من الموظفين ودمج الشفتات وتقليص الإجازات، وفتح مسارب إضافية والعمل على مدار الساعة من خلال تنظيم عمل الكوادر الجمركية في المراكز؛ لتتناسب مع أعداد الحجاج والمسافرين.