الأحد 01-11-2020
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الأحد، 01-11-2020 02:00 م

مدير عام الخدمات الطبية الملكية : الإغلاق هو الحل الوحيد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عادل الوهادنة، إن التدخل الوحيد المتاح لمساعدة الأشخاص على البقاء بصحة جيدة في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير هو كسر دورة الانتقال عن طريق التباعد الاجتماعي الشديد (أي الإغلاق).
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وأضاف في إجابته على سؤال من خلال مقال نشرته الصفحة الرسمية للخدمات الطبية، أن الغرض من الإغلاق هو تقليل احتمالية اتصال الأشخاص غير المصابين بالأشخاص المصابين أو الأسطح الملوثة بفيروس كورونا.

وأوضح أن الإغلاق هو الحل الوحيد لإبطاء الوباء والسيطرة عليه مع تقليل معدل الإصابة والوفيات.

 




 

 


 

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