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الأحد، 06-03-2022 09:44 ص

مدير عام الضمان : الابتكار لا يقتصر على تطوير المنتجات

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الوكيل الإخباري - رعى مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة اليوم السبت افتتاح المنتدى الاقتصادي الرابع عشر للشباب الذي ينظمه معهد اليوبيل ، والذي جاء تحت شعار "الاقتصاد الأردني بعد جائحة كورونا إعادة بناء لمستقبل واعد" بمشاركة مائة وثلاثين طالباً وطالبة من مدرسة اليوبيل. 

ويهدف المنتدى إلى مناقشة أهم القضايا الاقتصادية وفرص النمو والتنمية المستدامة وسبل دعم جهود الإبداع والابتكار.

وأشاد الرحاحلة خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي الشبابي بالفعالية السنوية التي ينظمها معهد اليوبيل، مؤكدا على ان طلبة المعهد يشكلون نموذجا واعدا لبناء المستقبل.

 وأكد الرحاحلة على اهمية تحفيز الابتكار والابداع في مختلف المناحي باعتباره ركيزة اساسية لتسريع وتيرة التنمية المستدامة.

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واشار الى ان مفهوم الابتكار لا يقتصر فقط على تطوير أنماط إنتاج السلع وتقديم الخدمات وانما يمتد الى البرامج والسياسات التي يتوجب أن تكون مبتكرة تلبي الاحتياجات التنموية والاجتماعية وتحاكي التطورات التكنولوجية. 

واستعرض الرحاحلة تجربة الضمان الاجتماعي والمنطلقات التي شكلت أساسا لتنفيذ برامجها المختلفة وتطوير خدماتها، ومنها الاستباقية في التعامل مع ظروف مستقبلية متوقعة حيث استشهد بتجربة الضمان في التعامل مع جائحة كورونا.

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