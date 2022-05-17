مدير عام المتقاعدين العسكريين يزور مواقع تتولى المؤسسة تأمين الأمن والحماية لها

الوكيل الاخباري - أكد مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد إسماعيل الشوبكي، اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد بالمتقاعدين العسكريين، وذلك من خلال التوجيهات المستمرة للحكومة وللمؤسسة، لتحسين ظروفهم المعيشية والسعي لتوفير فرص عمل لهم ولأبنائهم .



جاء ذلك خلال زيارته اليوم الثلاثاء لعدد من المواقع التي تتولى مؤسسة المتقاعدين تأمين الأمن والحماية لها في محافظة العقبة، منها شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ والتقى مديرها العام الدكتور خالد المعايطة حيث جرى استعراض الواجبات والمهام المنوطة بموظفي الأمن في الشركة .

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