مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين يلتقي مساعد مدير الأمن العام للإدارة والقوى البشرية

الوكيل الاخباري - استقبل مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين العميد الركن الطيار المتقاعد موران الترك، اليوم الخميس مساعد مدير الأمن العام للإدارة والقوى البشرية العميد الركن الدكتور معتصم أبو شتال يرافقه مدير مديرية شؤون المتقاعدين العسكريين العقيد عامر الهباهبة ومدير مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية العقيد محمود الشياب.



ونقل الترك تحيات سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس الهيئة لمدير الأمن العام وتقديره لما تقدمه المديرية من جهود وخدمات للمصابين العسكريين كافة ومصابي الأمن العام على وجه الخصوص.

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