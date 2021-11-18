مدير عام مؤسسة المتقاعدين يلتقي متقاعدي محافظة معان

الوكيل الاخباري - التقى مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء المتقاعد إسماعيل الشوبكي يرافقه عدد من كبار موظفي المؤسسة اليوم الخميس عدداً من المتقاعدين العسكريين في قاعة نادي المتقاعدين بمدينة معان .



وقال بيان صادر عن المؤسسة، إن اللقاء جاء لتجسيد النهج لدى المؤسسة في ترجمة التوجيهات الملكية التي تدعو إلى التواصل مع المتقاعدين العسكريين من أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

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