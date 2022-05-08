مدير عام متحف الأردن يلتقي وفداً من منظمة السياحة العالمية

الوكيل الاخباري - التقى مدير عام متحف الأردن، المهندس إيهاب عمارين، في مقر المتحف، المدير الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية عن منطقة الشرق الأوسط بسمة الميمان، ومنسق منظمة السياحة العالمية ميرهان عبد الفتاح.



وبحسب بيان للمتحف اليوم الأحد، قدم المهندس عمارين للوفد الضيف نبذة عن متحف الأردن، نشأته، والرؤية الملكية من انشائه، ودور المتحف في حفظ الموروث الأردني عبر العصور ومكانته كبوابة السياحة الأردنية.

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