مدير مركز الحسين للسرطان : العدد الحقيقي لاصابات كورونا 10 اضعاف المعلن عنه

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير عام مركز الحسين للسرطان عاصم منصور ان وباء كورونا انتشر على نطاق واسع واصبح دائما وليس مرضا مؤقتا ويجب التعامل مع الوباء من هذا المنطلق.

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واكد منصور ان التحدي الاكبر حاليا هو الحفاظ على المنظومة الصحية والابقاء على قدرتها الاستيعابية للتعامل مع هذا الفيروس من جميع النواحي .

واكد انه يجب في هذه المرحلة مراجعة كثير من الامور منها الفحوصات العشوائية حيث يجب تركيز الجهود الان على فحص المخالطين فقط .

واشار منصور ان طريقة عمل فحص كورونا يجب ايضا اعادة دراسة لتغييرها حيث يمكن استغلال عطلة المدارس واستخدام المباني لاجراء الفحوصات بطريقة منظمة وضمن مواعيد .

واشار ان عدد اصابات كورونا المعلنة ليست هي الفعلية وربما تكون الارقام الحقيقة تعادل 10 اضعاف ما يتم الاعلان عنه مشيرا الى ان تسجيل اكثر من الفي حالة امس له مدلولات خطيرة .



