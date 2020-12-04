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الجمعة، 04-12-2020 10:49 م

مدير مركز الحسين للسرطان: فرصة نتعلم من هذا الدرس

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الوكيل الإخباري - دعا مدير مركز الحسين للسرطان، عاصم منصور، الجمعة، إلى إعادة النظر في النظام الصحي تعيد الاعتبار لـ "قطاعات صحية مظلومة"، في ظل التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وقال منصور في تصريح صحفي، إن جائحة كورونا "يجب أن تعيد تعريف النظام الصحي، وتعيد الاعتبار لبعض القطاعات المظلومة مثل الصحة العامة والعناية الحثيثة وغرف الطوارئ والرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة التي تعتبر حجر الأساس في الصحة".


"هذه فرصة مناسبة أن نتعلم من هذا الدرس، ونعيد التموضع بالنسبة للقطاع الصحي"، وفق منصور.


وتحدث عن "مرونة" القطاع الصحي الخاص و"لديه القدرة على الحركة أكثر" من القطاع العام، مشيرا إلى قدرة القطاع الخاص على "جلب التكنولوجيا بشكل أسرع من القطاع العام وجلب وسائل الوقاية الخاصة والتعامل مع الكوادر البشرية وتخصيصها وإعدادها".


"القطاع الخاص هو شريك، ويجب أن يكون لاعبا أساسيا في المنظومة الصحية"، وفق منصور.


وتحدث عن "إهمال" طال الكادر الطبي الأردني خلال السنوات الماضية، قائلا: "أهمل هذا العامل وبالذات في القطاع العام. نحن نعلم منذ سنوات أن الكثير من التخصصات والتخصصات الدقيقة هناك غياب كامل فيها".


"لا يمكن تغيير هذا الواقع سوى إلا بإعداد هذه الكوادر ومنحهم فرص تدريبية"، بحسب منصور، الذي دعا إلى "وضع خطة للأطباء للبقاء في بلدنا ويجب الاهتمام ببرامج التدريب الوطني وبرامج الإقامة".


 




 

 


 

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