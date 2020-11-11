مدير مركز الحسين للسرطان : كارثة صحية مضمونة بعد الانتخابات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال مدير مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور،عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" الأربعاء ، أن الممارسات الخاطئة التي بدأنا نشهدها خلال احتفال البعض بفوز مرشحيهم بانتخابات مجلس النواب التاسع عشر "وصفة مضمونة للكارثة" الصحية المقبلة، في ظل تفشي جائحة كورونا.وكتب منصور : إن "الممارسات الخاطئة التي بدأنا نشهدها خلال احتفال البعض بفوز مرشحيهم وصفة مضمونة للكارثة".وأضاف في منشوره "فنائبك المبجل لن يكون بمقدوره أن يتوسط لك للحصول على سرير في مستشفى ممتليء عن بكرة أبيه ولن يستطيع أن يؤمن لك جهاز تنفس غير موجود أصلا".وختم منشوره قائلا " الفرح مشروع لكن ضمن حدود المنطق والقانون".