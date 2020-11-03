مدير مركز الحسين للسرطان يوضح للوكيل : عشرات المصابين بكورونا يتلقون العلاج لدينا

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - كشف مدير مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان هناك عشرات المصابين بفيروس كورونا ممن يتلقون العلاج في المركز لاصابتهم بالسرطان .

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واكد الدكتور منصور وجود جزء من المصابين بالسرطان في مستشفى الامير حمزة لتلقي العلاج اللازم وذلك للحالات المتوسطة والخطيرة اضافة الى وجود جزء اخر من المصابين بكورونا في مركز الحسين للسرطان ويتم تقديم كافة العلاجات الكيماوية المتعلقة بالسرطان اضافة الى تلقي الرعاية الخاصة بمرض كورونا .

واضاف منصور ان المرضى اصحاب المناعة الضعيفة يتم علاجهم بالمركز ولهم قسم خاص ويتم متابعتهم عن كثب اما المرضى اصحاب الاعراض الخفيفة فتم العمل ضمن البروتوكول الخاص بمرضى كورونا حيث يتم عزلهم في المنزل .



