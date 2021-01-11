مدير مركز الحسين للسرطان يوضح للوكيل : لا مانع من اخذ اللقاح الا في حالة واحدة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور في تصريح للوكيل الاخباري انه لا مانع من ان ياخذ مريض السرطان لقاح كورونا .

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واكد منصور ان جميع الابحاث التي اجريت على لقاحات كورونا لم تخصص فئة مرضى السرطان بابحاث خاصة بها مؤكدا ان مرضى السرطان الذين يتمتعون بحالة صحية جيدة ومناعة جيدة ولا يخضعون للعلاج الكيماوي يتم معاملتهم كانسان طبيعي ويجوز طبيا لهم اخذ لقاح كورونا .

اما المرضى اصحاب المناعة المنخفضة فقال الدكتور منصور ان هناك بعض القلق عليهم كونهم يعانون من مناعة متدنية لانتاج اجسام مضادة تقاوم الفيروس .

واكد الدكتور منصور انه تم الاتفاق على دراسة كل حالة لوحدها بمعنى ان مريض السرطان يتم التعامل معه بشكل منفصل .



