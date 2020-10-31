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السبت، 31-10-2020 04:46 م

مدير مستشفى الجامعة الأردنية : يجب ان لا ننتظر اكثر حتى لا نندم حين لا ينفع الندم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الدكتور إسلام مساد مدير مستشفى الجامعة الأردنية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "يجب ان لا ننتظر اكثر ...حتى لا نندم حين لا ينفع الندم".
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وأضاف "فقدنا بالايام القليلة الماضية ثلة من خيرة ابناءنا في الكوادر الصحية بسبب اصابتهم بفيروس الكورونا".

وقال "اليوم فجعنا بزميل اخر انضم الى ركب من سبقوه من شهداء الواجب. ووصلني قبل قليل خبر يفيد بان زملاء اخرون هم على اسرة الشفاء بعضهم وضعه حرج للغاية".

وحتى عصر السبت، بلغت حصيلة الأطباء المتوفين بجائحة كورونا في الأردن تسعة أطباء كان آخرهم استشاري التخدير الدكتور سميح عمرو.

وقال مدير مستشفى الجامعة الأردنية "في لقاءات سابقة مع بعض المسؤولين ، ومنذ اكثر من عشرة ايام تقدمت بعدة مقترحات، لاقى بعضها استحسانا وجوبه بعضها بعدم الاقتناع".

وحتى مساء الاربعاء الماضي، اصيب من كوادرنا الصحيه في مستشفى الجامعه ما مجموعه 281 زميلة وزميل؛ بين اطباء وممرضين وصيادلة واداريين او عمال؛ بعضهم اصيب بسبب انتقال العدوى من داخل المستشفى، واخرون من خارجه، قال مساد.

 




 

 


 

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