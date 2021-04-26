مدير مستشفى الحسين لـ الوكيل : أدوية السكري متوفرة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير مستشفى الأمير الحسين بن عبد الله ، الكائن في منطقة عين الباشا ، الدكتور محمد العابد ، أن كافة أدوية السكري متوفّرة في صيدلية المستشفى .

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وأشار العابد ، الإثنين ، لـ"الوكيل الإخباري"، أنّه هنالك بدائلا في المستشفى لأدوية السكري في حال عدم توفّر " الأدوية التي اعتاد عليها المواطنون" .

"باستمرار يتم الوقوف على ما ينقص المستشفى من أدوية ، وتوفير البدائل ، إلى حين تزويدها من قبل وزارة الصحة، من منطلق خدمة مراجعيه " ، وفق ما تحدّث به .

وطمأن العابد المرضى الذين يرتادون المستشفى بتوافر كافة الأدوية ، وزاد " لا يوجد نقص ولكن قد تكون هنالك "بدائل" ، إلا أن كثيرا من المواطنين يعتقدون أن - البدائل - غير فعالة ما يثير استياءهم".

جاء ذلك ، على ضوء شكوى حطّت على مكتب "الوكيل الإخباري" ، تشير إلى عدم توافر دواء للسكري ، ما يكبّد المواطنون مزيدا من الأعباء المالية.