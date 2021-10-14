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الخميس، 14-10-2021 02:57 م

مدير مستشفى الزرقاء يوضح لـ الوكيل عدم وجود كراسي في الممرات

مستشفى الزرقاء


الوكيل الإخباري- خاص- أوضح مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور محمود دولة أن المستشفى "يضع الكراسي حيث يجب أن تكون"، مثل وضعها للمرافقين في غرف المرضى.اضافة اعلان


أما فيما يتعلق بالممرات قال دولة في تصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" إنها لمرور المواطنين وليست للجلسات، موضحا أنهم إذا قاموا بوضع الكراسي في الممرات سيؤثر ذلك على حركة مرور المرضى والزوار على حد سواء.

وجاء ذلك على خلفية شكاوى وصلت "الوكيل الإخباري" تفيد بخلاء طوابق مستشفى الزرقاء الحكومي من المقاعد.

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