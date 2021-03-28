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مدير مستشفى الصافي يؤكد ضرورة أخذ اللقاح المضاد لكورونا

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الأحد، 28-03-2021 12:54 م

مدير مستشفى الصافي يؤكد ضرورة أخذ اللقاح المضاد لكورونا

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الوكيل الإخباري- اكد مدير مستشفى غور الصافي الحكومي الدكتور عواد الخليفات، ضرورة اخذ المواطنين اللقاح المضاد لفيروس كورونا للحد من انتشاره.

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واشار اليوم الاحد، الى الإجراءات الصحية والوقائية الواجب اتخاذها من قبل جميع المواطنين بمختلف مواقعهم، مبينا ان ارتفاع الإصابات بات يشكل خطراً كبيراً على صحة المواطنين.


واكد الدكتور الخليفات وجوب تعاون جميع فئات المجتمع مع الجهات الحكومية من خلال الالتزام بالتعليمات الصادرة عنها وعدم مخالفتها وصولا إلى الحد من انتشار الفيروس.

 

واضاف ان عدد اللقاحات اليومية التي يتم تطعيمها للمواطنين في المستشفى يصل الى نحو 60-70 جرعة، وذلك حسب قائمة المسجلين على المنصة، مطالبا وزارة الصحة بزيادة عدد الكوادر الطبية في المستشفى خصوصا مع وجود قسم للعزل المنوي فتحه قريبا ، وصولا إلى تقديم الخدمات الصحية المناسبة لمرضى كورونا ولجميع مراجعي المستشفى. من جانبه، اكد عضو فريق التقصي الوبائي في المستشفى الدكتور علي البزلميط ، التزام جميع الكوادر الطبية وفرق التقصي باللباس الطبي الوقائي الخاص لحمايتهم وحماية المراجعين من خطر الإصابة.



 




 

 


 

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