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الخميس، 29-10-2020 01:43 ص

مدير مستشفى الملك المؤسس للوكيل : 79 حالة كورونا في العزل وحالة وفاة أمس

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو للوكيل الاخباري انه ولغاية الساعة الثالثة من عصر أمس الاربعاء وثقت المستشفى تواجد 79 اصابة بكورونا قيد المتابعة وتحت العلاج  .

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واضاف الغزو ان مستشفى الملك المؤسس وثق امس ايضا خروج 4 مصابين بفيروس كورونا بعد تعافيهم بشكل تام اضافة الى تسجيل حالة وفاة واحدة .

 

ويستقبل قسم العزل في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي اصابات كورونا المسجلة في محافظة اربد والمناطق المحيطة وذلك تخفيفا على المواطنين القاطنين هناك بدلا من العزل في مستشفى الامير حمزة بالعاصمة عمان .  


 




 

 


 

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