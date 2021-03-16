مدير مستشفى النديم : 16 مريضا فوق الطاقة الاستيعابية

الوكيل الإخباري -

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قال مدير مستشفى النديم الحكومي ومدير المستشفى الميداني في مأدبا، إبراهيم المعايعة، إن "أقساما في مستشفى النديم ممتلئة بالمرضى، مثل الـ ccu والـ icu والنسائية والتوليد، والخداج، مبينا أن الضغط شديد على الكوادر الطبية".وأضاف المعايعة ،الثلاثاء،"المستشفى الميداني جاء كحلٍ مؤقت بـ 14 سرير، وأعتقد بعد افتتاح المستشفى الميداني لن يستغرق سوى 3-4 ساعات وسيكون ممتلئا".وأوضح مدير المستشفى أن نقل المرضى يتم عن طريق إدارة الأزمات، و"نحن نواجه مشكلة بأن أغلب أهالي مرضى مأدبا يرفضون نقلهم إلى مناطق أخرى، ونأمل أن نحصل على قرار وزاري بعدم استشارة الأهالي بنقل المريض، وأن يتم النقل عند تفريغ الأسرة".وبين أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى "وصلت لأقصاها"، "حيث أن الأسرة الموجودة في النديم 12 سرير، ولدينا 16 مريض فوق الطاقة الاستيعابية، ويوجد في طوارئ النديم 4 مرضى كورونا ويرفضون النقل لمحافظة أخرى".وأكد المعايعة أن محافظة مأدبا شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا وشديدا بأعداد إصابات كورونا، حيث وصلت الإصابات الإثنين إلى 371 إصابة والارتفاع مستمر، ما يؤدي إلى ضغط عمل شديد على المستشفى.