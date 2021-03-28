مدير مستشفى عمان الميداني يوضح للوكيل سبب انخفاض الاكسجين صباح اليوم الى 50%

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير مستشفى عمان الميداني الدكتور خلدون خضر في تصريح خاص للوكيل الاخباري إن تواجد فرق الدفاع المدني والاسعاف صباح اليوم في المستشفى كان من الاحتياط فقط .

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واضاف خضر انه تم الانتهاء من تركيب نظام للانذار المبكر امس واليوم انخفضت نسبة الاكسجين في احد الصهاريج بنسبة 50% مما أدى الى اطلاق انذار وهو من باب الاحتياط للتنبيه بضرورة اعادة تعبئة الصهريج الذي يستوعب 10 طن من الاكسجين .

واكد خضر ان انخفاض الاكسجين صباح اليوم في احد الصهاريج الى النصف لم يؤثر نهائيا على تلقي المرضى للاكسجين وانما هو انذار بضرورة اعادة التعبئة حيث ان نصف الصهريج يكفي المرضى من 3-6 ساعات .

واشار خضر الى انه يجري العمل حاليا على اضافة منظومة جديدة للاكسجين لتزويد المستشفى بالكميات المطلوبة .



